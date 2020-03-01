В Северске пенсионерка по просьбе мошенников взяла кредит

В Северске мошенники оформили на пенсионерку кредит в размере 130 000 рублей, сообщает УМВД по региону.

На сотовый телефон потерпевшей поступил звонок с номера 8-495….





«Под предлогом заработка денег посредством сети Интернет незнакомая девушка предложила установить на персональный компьютер пенсионерки приложение, при помощи которого получила удаленный доступ к компьютеру женщины», — отметили в ведомстве.





Северчанка продиктовала свои персональные данные.

В результате мошенники оформили онлайн-заявку в банк на получение кредита от имени потерпевшей. Позже деньги перевели на банковский счет неизвестных лиц. Сумма ущерба составила 130 000 рублей.





УМВД России по Томской области рекомендует не отвечать на звонки, поступающие с номеров, начинающихся на +7495… или +7499..., если «работник банка» по телефону просит сообщить номер банковской карты, код на обратной стороне карты, смс-пароли и коды, поступившие на телефон.





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