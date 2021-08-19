В Северске осужден мужчина, который вступал в интимное общение с несовершеннолетними девочками

45-летний житель Северска с мая по октябрь 2018 года по интернету вступал в переписки с девочками от 7 до 15 лет. Зная о их возрасте, он постепенно сводил общение к интимным темам и присылал детям фотографии сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Томской области.

СК собрал доказательства и признал мужчину виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.1 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), 11 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и восемь эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Приговором Северского городского суда подсудимый признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.