{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости В Северске осужден мужчина, который вступал в интимное общение с несовершеннолетними девочками
Новости

В Северске осужден мужчина, который вступал в интимное общение с несовершеннолетними девочками

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

45-летний житель Северска с мая по октябрь 2018 года по интернету вступал в переписки с девочками от 7 до 15 лет. Зная о их возрасте, он постепенно сводил общение к интимным темам и присылал детям фотографии сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Томской области.

СК собрал доказательства и признал мужчину виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.1 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), 11 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и восемь эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Приговором Северского городского суда подсудимый признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.