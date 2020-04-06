В Северске обвалился кусок стены одной из больниц
Утром 6 апреля в Северске обвалилась кровля здания терапевтического корпуса клинической больницы № 81 ФМБА России.
По словам очевидцев, обрушилась верхняя часть фасада над колоннами. В результате кирпичная кладка упала на парковку перед зданиями.
В данном корпусе располагались терапевтическое и кардиологическое отделения. По предварительным данным, никто не пострадал.
«Здание пятого корпуса медцентра №1 ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России введено в эксплуатацию в 1955 году, в 2009 году был произведен капитальный ремонт кровли. Здание стоит в списке нуждающихся в капремонте, но аварийным не признавалось», — говорится в пресс-релизе организации.
В настоящее время второй этаж здания законсервирован. Специалисты ТГАСУ в ближайшее время проведут экспертизу и дадут заключение о возможности дальнейшей эксплуатации здания.
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