В Северске обвалился кусок стены одной из больниц

В данном корпусе располагались терапевтическое и кардиологическое отделения. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам очевидцев, обрушилась верхняя часть фасада над колоннами. В результате кирпичная кладка упала на парковку перед зданиями.

«Здание пятого корпуса медцентра №1 ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России введено в эксплуатацию в 1955 году, в 2009 году был произведен капитальный ремонт кровли. Здание стоит в списке нуждающихся в капремонте, но аварийным не признавалось», — говорится в пресс-релизе организации.





В настоящее время второй этаж здания законсервирован. Специалисты ТГАСУ в ближайшее время проведут экспертизу и дадут заключение о возможности дальнейшей эксплуатации здания.