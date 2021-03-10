В Северске мужчина избил свою подругу за отказ приготовить ему еду

«В апреле 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей сожительницей, возникшей из-за отказа последней приготовить еду, жестоко избил ее, нанеся множественные удары кулаками, ногами и деревянным предметом по голове, туловищу и конечностям, причинив травмы головы и живота, квалифицированные как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.





Свою вину северчанин признал полностью. Несмотря на то, что потерпевшая подала заявление в полицию только спустя пять месяцев, так как опасалась за свою жизнь, прокурор сумел убедить суд в назначении наказания подсудимому, связанного с лишением свободы.

В итоге суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и к одному году ограничения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил.