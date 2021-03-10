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10 марта,
2021
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Новости

В Северске мужчина избил свою подругу за отказ приготовить ему еду

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Северский городской суд признал 38-летнего северчанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Северске мужчина избил свою подругу за отказ приготовить ему еду
Фото: pexels.com

«В апреле 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей сожительницей, возникшей из-за отказа последней приготовить еду, жестоко избил ее, нанеся множественные удары кулаками, ногами и деревянным предметом по голове, туловищу и конечностям, причинив травмы головы и живота, квалифицированные как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.


Свою вину северчанин признал полностью. Несмотря на то, что потерпевшая подала заявление в полицию только спустя пять месяцев, так как опасалась за свою жизнь, прокурор сумел убедить суд в назначении наказания подсудимому, связанного с лишением свободы.

В итоге суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и к одному году ограничения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил.

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