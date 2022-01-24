В Северске избили женщину в подъезде жилого дома. Полиция проводит проверку

В Северске в подъезде жилого дома жестоко избили женщину. Об этом в соцсетях сообщила дочь пострадавшей. Полиция проводит проверку.

По словам дочери потерпевшей Евгении, происшествие случилось 21 января после 23 часов. Ее мама вернулась домой, который расположен на улице Ленинградской. Она зашла в подъезд, и, как рассказывает Евгения, никому не известно, что происходило с ней с 23:30-03:00.

«Помнит только, что в подъезде было много дыма, накурено, и много мужских голосов. Также она помнит только фразу «Ну что, еще хочешь...?»... Моя мама вся в синяках, сумка разорвана, телефон сломан, что-то из части одежды порвано, вся грудина у нее темно-бордового цвета, нос разбитый, челюсть болит, также боль за ушами сильная, видимо, они ее душили. Кое-как передвигается от боли, все тело у нее очень сильно болит», — пишет Евгения.

Семья написала заявление в полицию. В пресс-службе регионального УМВД подтвердили, что 22 января в дежурную часть по ЗАТО Северск поступило сообщение о причинении женщине телесных повреждений.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в УМВД.