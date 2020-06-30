В Северске ищут пропавшего пенсионера

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» начал поиски пропавшего в Северске 70-летнего Василия Мишенина. 28 июня мужчина ушел из дома и не вернулся.

«Помогите найти человека! Пропал Мишенин Василий Григорьевич, 70 лет, город Северск, Томская область. 28 июня ушел из дома в неизвестном направлении», — сообщается в официальной группе отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».





Приметы Василия Мишенина: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, седые короткие волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в темно-синюю джинсовую куртку, синие спортивные брюки, черную футболку, черные тканевые туфли.







Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52, 112.





Отмечается, что отряду нужна помощь волонтеров для поисков пропавшего пенсионера.