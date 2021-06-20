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Главная Новости В Северном парке сгорел ретро-автомобиль 1969 года выпуска
Новости

В Северном парке сгорел ретро-автомобиль 1969 года выпуска

ТВ2
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3 часа назад

В Томске сгорел ретро-автомобиль в микрорайоне Северный парк, причину пожара устанавливают сотрудники МЧС.

По информации пресс-службы МЧС, автомобиль Opel Rekord C-Coupé 1969 года загорелся рано утром на улице Марины Цветаевой, 22. 

Автор:  @SPgovorit
Фото:  Так выглядела машина до пожара
Автор:  https://sever.gkkarier.ru

Вскоре в Сети появилось видео, при каких обстоятельствах загорелась машина. На видео от машины сначала убегают два человека, позже еще двое.  

В Северном парке открыли сквер с ретро-мобилями в 2019 году. На площадке выставили несколько образцов ретро-техники, среди которых — «Запорожец» 1963 года выпуска, автомобиль-мотоколяска СМЗ С-3Д , Vollkswagen Kafer (он же «Жук») 1950 года и Opel Rekord C-Coupé 1969 года, который полностью выгорел сегодня утром. 

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