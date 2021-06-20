В Северном парке сгорел ретро-автомобиль 1969 года выпуска

Вскоре в Сети появилось видео, при каких обстоятельствах загорелась машина. На видео от машины сначала убегают два человека, позже еще двое.

В Северном парке открыли сквер с ретро-мобилями в 2019 году. На площадке выставили несколько образцов ретро-техники, среди которых — «Запорожец» 1963 года выпуска, автомобиль-мотоколяска СМЗ С-3Д , Vollkswagen Kafer (он же «Жук») 1950 года и Opel Rekord C-Coupé 1969 года, который полностью выгорел сегодня утром.