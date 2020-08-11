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11 августа,
2020
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Новости

В Северном парке обрушилось строящееся здание школы: есть пострадавшие

ТВ2
ТВ2
44 минуты назад

Вчера вечером в микрорайоне Северный парк обрушилось строящееся здание школы, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области.

В Северном парке обрушилось строящееся здание школы: есть пострадавшие
Фото: МЧС по Томской области

«В 19:20 поступило сообщение о том, что в Северном парке на улице Цветаевой произошло обрушение строительной конструкции в строящемся кирпичном здании», — пояснили в ведомстве. 

В Северном парке обрушилось строящееся здание школы: есть пострадавшие

Четыре человека госпитализировали в больницу. О состоянии пострадавших не сообщается.


На место выезжали пожарные МЧС и спасатели Томской областной поисково-спасательной службы.

В Северном парке обрушилось строящееся здание школы: есть пострадавшие

Строительство школы на 1100 мест началось в микрорайоне Северный Парк Томского района в рамках нацпроекта «Образование» в апреле этого года. Строительство ведет застройщик микрорайона Северный Парк – ГК «Карьероуправление».



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