В Северном парке обрушилось строящееся здание школы: есть пострадавшие

Вчера вечером в микрорайоне Северный парк обрушилось строящееся здание школы, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области.
Фото: МЧС по Томской области
«В 19:20 поступило сообщение о том, что в Северном парке на улице Цветаевой произошло обрушение строительной конструкции в строящемся кирпичном здании», — пояснили в ведомстве.
Четыре человека госпитализировали в больницу. О состоянии пострадавших не сообщается.
На место выезжали пожарные МЧС и спасатели Томской областной поисково-спасательной службы.
Строительство школы на 1100 мест началось в микрорайоне Северный Парк Томского района в рамках нацпроекта «Образование» в апреле этого года. Строительство ведет застройщик микрорайона Северный Парк – ГК «Карьероуправление».
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