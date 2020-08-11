В Северном парке обрушилось строящееся здание школы: есть пострадавшие

Новости

Вчера вечером в микрорайоне Северный парк обрушилось строящееся здание школы, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области.

Фото: МЧС по Томской области

«В 19:20 поступило сообщение о том, что в Северном парке на улице Цветаевой произошло обрушение строительной конструкции в строящемся кирпичном здании», — пояснили в ведомстве.

Четыре человека госпитализировали в больницу. О состоянии пострадавших не сообщается.

На место выезжали пожарные МЧС и спасатели Томской областной поисково-спасательной службы.