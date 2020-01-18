В Сети запустили петицию разрешить давать ребенку в качестве «отчества» имя матери

Активисты запустили на площадке «Российской общественной инициативы» (РОИ) петицию с призывом разрешить давать ребенку при рождении в качестве «отчества» имя матери. Своей инициативой они хотят добиться равноправия в семейных отношениях и правах женщин.

Закон не говорит прямо, на «отчество» или на «матчество» можно менять предыдущее. Он просто указывает, что менять можно. Но на практике, наверное, большинство отделов ЗАГСов не пойдут на замену мужского «отчества» на женское «матчество» в силу укоренившихся традиций и боязни нести ответственность за неправильно «понятую» норму закона. В свою очередь это не только ущемление прав женщин в отношении детей, но также и привязывание как их, так и детей к людям, которые могут быть вообще не связаны с семьей и быть оторванными от нее, — считают создатели инициативы.

Если петиция наберет 100 тысяч голосов, ее рассмотрят на федеральном уровне. На вечер 18 января инициативу поддержали 404 человека. Против выступили 938 пользователей. Голосование закончится 26 ноября 2020 года.





Создатели петиции утверждают, что ничего странного в звучании «матчеств» нет. Они звучат вполне естественно. Например, Сафронова Галина Еленовна, Шилов Константин Марьевич, Иванова Ольга Галиновна, Савченко Олег Оксанович и так далее.





В Сети обсуждают возможность смены в паспорте отчество на матчество. Так, священник из Ростовской области Николай Бабкин поддержал феминистку из Барнаула, которая сменила в паспорте отчество на матчество. Он утверждает, что ситуация — признак разрушения института семьи.





«Для меня матчество и матроним — это женский сигнал о помощи, — говорит Николай Бабкин — Представьте, женщину бросил мужчина. Почему она обязана давать ребенку отчество биологического отца, которому вообще наплевать?».





Согласно российскому законодательству, отчество новорожденному ребенку дается по отцу. Но как быть, если папа пропал еще до появления ребенка на свет? Все чаще в России одинокие мамы дают детям матронимы — женские варианты отчеств. Несколько СМИ написали об этом явлении, и среди женщин, которые дали своим детям свое имя вместо отчества, оказалась томичка Мария Чернобровкина. Журналист ТВ2 выяснила, почему она записала свою дочь Елизавету Марьевной. И как на это отреагировали окружающие.





Поддержи ТВ2!

