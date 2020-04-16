В Сети создали карту бизнеса, терпящего бедствие

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В Сети появилась интерактивная карта России, с помощью которой представители малого и среднего бизнеса рассказывают о своих проблемах. Каждый владелец бизнеса может отметить регион и город, указать название заведения или предприятия и перечислить список проблем, с которыми довелось столкнуться.

Карта обновляется в режиме онлайн. На момент создания этого материала на ней отметились 1970 организаций, 16 688 работников которых оказались под угрозой увольнения.

Мы призываем предпринимателей, которые терпят крах из-за карантина, размещать на ней метки с обозначением своего бизнеса. С помощью этой карты мы хотим показать масштаб бедствия и обратить внимание властей на проблему гибели малого, среднего, да и крупного бизнеса. Если вам нечем платить зарплату сотрудникам, нечем платить за аренду и по кредитным обязательствам, если вы стоите на грани банкротства — не молчите, расскажите о своей ситуации. Если ваш бизнес уже погиб из-за карантина — заявите об этом, — говорится в сообщении авторов карты.

Сейчас на карте несколько отметок из Томска. Одну из них оставило стерео-кафе «Санта Моника». Среди списка проблем владелец кафе отмечает отсутствие денег на зарплаты сотрудникам, невозможность погасить плату за аренду, критическое падение спроса, закрытие заведения из-за пандемии, а также проблемы с оплатой комуслуг. Десять сотрудников кафе могут потерять работу. ТВ2 пока не удалось связаться с владельцем бизнеса.

Фото: pixabay.com

Среди возможных вариантов выходы из проблем «Санта Моника» называют официальное объявление режима ЧС в России с «вытекающими правовыми последствиями» и несколько других.

Хотя бы кредит. Хотя бы для выплат заработных плат и расходов на организацию доставки еды (оставшиеся с последних дней работы кафе продукты пропадают, все, кроме заморозки). Но и его банки не дают. Так как мы открылись недавно и предыдущий год, на который выпал ремонт, был расходным, что, разумеется, отразилось в декларации. Для банков отрицательный баланс по причине ремонта — повод не давать кредит, несмотря на хороший оборот организации. В-третьих, разрешение работать заведениями общепита с необходимыми ограничениями. Или строго закрыть вообще все, чтобы это принесло реальную пользу. Пока мы терпим убытки и разоряемся ради здоровья граждан и наши сотрудники не могут заплатить за ипотеки и прочее, сами граждане ходят в церкви, торговые центры и ездят на шашлыки… — говорится в описании проблемы, которое оставило томское кафе.