В Сети появилось видео, как строят новый корпус ТГУ на проспекте Ленина

В ТГУ показали, как выглядит строительство нового корпуса на проспекте Ленина, 49. По информации пресс-службы вуза, сейчас завершается устройство котлована. Раньше на этом месте находился профилакторий, который снесли.

Строительство нового корпуса ТГУ идет по графику. На сегодняшний день здесь завершаются работы по устройству котлована, проводятся подготовительные работы для возведения цокольного этажа здания. Уже выставлена опалубка под перекрытия первого этажа, — отмечают в пресс-службе ТГУ.

Напомним, в 2020 году правительство выделило 1,5 млрд рублей ТГУ на строительство нового корпуса на месте профилактория.





Здание будет пятиэтажным. Его площадь оценивается в почти 13 тысяч квадратных метров. Строительные работы запланированы на 2020-2022 годы, а в 2023 году в корпусе уже смогут обучаться первые студенты.





Позже стало известно, что АО «Консалтингстройинвест» будет строить новый корпус ТГУ на проспекте Ленина. Учредитель компании «Консалтингстройинвест» — Алексей Вавилов.





Согласно проекту, общая площадь нового пятиэтажного корпуса на Ленина, 49 – 12 945 квадратных метров, пропускная способность – 1332 человека. В здании будут расположены учебные кабинеты на 587 мест, лабораторные помещения, кабинеты для звукозаписи, киноаппаратные, фотокомнаты и учебные кабинеты рисования. На первом этаже обустроят кафе и два конференц-зала на 200 и 100 посадочных мест, а также зал презентаций на 90 человек. Еще один конференц-зал, рассчитанный на 100 слушателей, появится на третьем этаже. Кроме того, здание будет адаптировано для студентов и преподавателей с ограниченными физическими возможностями.