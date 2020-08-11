В Сети появилось видео, как подросток в Томске крадет деньги у женщины

В паблике «Томск Происшествия» опубликовали видео, на котором подросток обокрал женщину в Октябрьском районе.

На камерах наружного наблюдения видно, как подросток подходит к женщине сзади и выхватывает у нее кошелек. Женщина пенсионного возраста пытается догнать похитителя, но тот скрывается. Происшествие произошло на улице Сергея Лазо, 8.





По мнению адвоката Михаила Ерастова, подросток совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража. Максимальная санкция статьи — до 5 лет лишения свободы. Если кража в особо крупном размере, то срок заключения предусматривается до 10 лет. В особо крупном размере — это сумма, кратная одному миллиону рублей.









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