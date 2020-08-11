Добрые новости
11 августа,
2020
Новости

В Сети появилось видео, как подросток в Томске крадет деньги у женщины

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В паблике «Томск Происшествия» опубликовали видео, на котором подросток обокрал женщину в Октябрьском районе. 

На камерах наружного наблюдения видно, как подросток подходит к женщине сзади и выхватывает у нее кошелек. Женщина пенсионного возраста пытается догнать похитителя, но тот скрывается. Происшествие произошло на улице Сергея Лазо, 8. 


По мнению адвоката Михаила Ерастова, подросток совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража. Максимальная санкция статьи — до 5 лет лишения свободы. Если кража в особо крупном размере, то срок заключения предусматривается до 10 лет. В особо крупном размере — это сумма, кратная одному миллиону рублей. 



Рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.