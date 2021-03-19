В сети появились эскизы набережной вдоль томского Лагерного сада в граните

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Томское «Проектно-сметное бюро» завершило работу над проектом гранитной набережной Лагерного сада, сообщило агентство РИА Томск со ссылкой на заммэра Вячеслава Черноуса. Уточняется, что сейчас проект находится на согласовании, после этого будет решаться вопрос с финансированием.

Фото: взято с www.riatomsk.ru

Фото: взято с www.riatomsk.ru

Фото: взято с www.riatomsk.ru

«Предварительно такой проект готов. Но мы для себя расставили приоритеты – для того, чтобы просить федеральные деньги, надо показать, что мы в этом году планируем замкнуть нижнюю террасу Лагерного сада и выйти по беговым дорожкам полностью аж на "Буревестник". Когда это все будет готово, мы сможем обосновать свое требование», – цитирует Черноуса портал.

По мотивам свежей новости о представленных эскизах проекта вдоль Лагерного сада интернет-проект «Город не бесит» выложил всем известные шутеры «старой» школы компьютерных игр Doom и Serious Sam, которые сильно напоминают набережную в Лагерном саду от «Проектно-сметного бюро».

«Но одно дело — это игры, другое дело — реальная жизнь. Не очень хочется существовать в обстановке постапокалипсиса всю свою жизнь», — пишет автор проекта Дмитрий Поляков.

«И дело даже не в уродстве конструкций, — отмечает в своем телеграм-канале журналист Сергей Мальцев. — В общем, гранитная набережная на Ушайке в центре города, хоть и ужасна, но не так уж неуместна. Кругом каменная застройка, асфальт… Но нагромоздить кучу гранита на природном берегу, обрамленном лесом! Слово «сочетаемость» им неизвестно, так же, как и базовые понятия о гармонии».