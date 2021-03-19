В сети появились эскизы набережной вдоль томского Лагерного сада в граните
Томское «Проектно-сметное бюро» завершило работу над проектом гранитной набережной Лагерного сада, сообщило агентство РИА Томск со ссылкой на заммэра Вячеслава Черноуса. Уточняется, что сейчас проект находится на согласовании, после этого будет решаться вопрос с финансированием.
«Предварительно такой проект готов. Но мы для себя расставили приоритеты – для того, чтобы просить федеральные деньги, надо показать, что мы в этом году планируем замкнуть нижнюю террасу Лагерного сада и выйти по беговым дорожкам полностью аж на "Буревестник". Когда это все будет готово, мы сможем обосновать свое требование», – цитирует Черноуса портал.
По мотивам свежей новости о представленных эскизах проекта вдоль Лагерного сада интернет-проект «Город не бесит» выложил всем известные шутеры «старой» школы компьютерных игр Doom и Serious Sam, которые сильно напоминают набережную в Лагерном саду от «Проектно-сметного бюро».
«Но одно дело — это игры, другое дело — реальная жизнь. Не очень хочется существовать в обстановке постапокалипсиса всю свою жизнь», — пишет автор проекта Дмитрий Поляков.
«И дело даже не в уродстве конструкций, — отмечает в своем телеграм-канале журналист Сергей Мальцев. — В общем, гранитная набережная на Ушайке в центре города, хоть и ужасна, но не так уж неуместна. Кругом каменная застройка, асфальт… Но нагромоздить кучу гранита на природном берегу, обрамленном лесом! Слово «сочетаемость» им неизвестно, так же, как и базовые понятия о гармонии».
В свое время «Проектно-сметное бюро» администрации Томска разрабатывало и дизайн-проект благоустройства территории у Дворца творчества детей и молодежи. Картинки также напоминали доисторические компьютерные игры.
Лагерный сад начали благоустраивать четыре года назад по нацпроекту «Жилье и городская среда». В 2018 году обновляли нижнюю террасу, там укрепили склоны, уложили асфальт и установили амфитеатр. Через год, в 2019 году, ремонтировалась верхняя терраса - монумент и Вечный огонь. В 2020 году продолжились работы на нижней террасе.
Отметим, в 2019 году в Томске открылась набережная Ушайки в граните и бетоне, построенная на деньги Газпрома. Ее много критиковали, в том числе известный блогер-урбанист Илья Варламов назвал ее «памятником глупости».
Читайте также:
Новая парковка, плитка и тропинки: как проходит благоустройство Лагерного сада. Фото
В 2019 году на благоустройство Лагерного сада потратят 78 млн рублей
Нарисованный берег: что ждет Лагерный сад?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?