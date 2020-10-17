В Сети появилась петиция с требованием уволить руководство больниц в Северске

На сайте Change.org появилась петиция с требованием отстранить от должности гендиректора Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России Виктора Воробьева.

Сергей Бровин лично столкнулся с проблемами в Северской больнице. Он рассказал ТВ2, что Северску не хватает медицинских сотрудников, а ожидание приема узкого специалиста затягивается до трех недель.

Автор петиции, житель Северска Сергей Бровин, заявляет, что это требование связано с «многолетней деградацией сферы здравоохранения и систематическими нарушениями в предоставлении медицинских услуг бюджетными учреждениями Северска. В городе, который является территорией опережающего социально-экономического развития», отмечает Сергей Бровин.

В сентябре мне лично пришлось столкнуться с этими проблемами, когда я попал на больничный, — рассказал ТВ2 северчанин Сергей Бровин. — На нашем участке уже год или больше нет терапевта. Никогда не знаешь, к какому терапевту попадешь. Приходилось ждать приема в очереди по два часа. Кроме того, моя мама пенсионер и по состоянию здоровья ей часто приходиться посещать поликлинику. От нее я часто слышу, что не может записаться, например, к онкологу. Потому что в поликлинике на весь город работает один специалист! И если врач на больничном или в отпуске, то просто не к кому обратиться. Также постоянная проблема с лекарствами. Часто нет препаратов, которые положены ежемесячно и бесплатно. Их приходится приобретать за свои деньги.

Автор петиции также отметил, что здания больниц в Северске разрушаются. Корпуса медицинских учреждений десятилетиями не ремонтируют. Пример тому, 6 апреля 2020 года, когда обрушился фасад кардиологического отделения.

Кроме того, автор заявил, что причина нехватки специалистов в больницах из-за отношения руководства к персоналу.





«Огромная нагрузка на медицинских работников поощряется крайне слабо. Кроме того, даже сейчас, в эпидемический период работники не обеспечиваются достаточным количеством средств индивидуальной защиты, в результате чего, около половины сотрудников находятся на больничных».





Он также рассказал, что в городе с населением более 100 тысяч человек нет компьютерного томографа, северчанам приходится ездить на обследования в Томск.





В петиции жители Северска требуют провести служебную проверку и привлечь к ответственности руководителей сферы здравоохранения, хотят, чтобы сделали реконструкцию корпусов медучреждений и требуют обновления медоборудования, а также своевременного поступления лекарственных средств и препаратов.





Петиция адресована Министерству здравоохранения России, губернатору Томской области Сергею Жвачкину и Роспотребнадзору.





Петицию подписали (на 17 октября) 565 человек.





С полным текстом петиции можно ознакомиться здесь.





Как стало известно ТВ2 ранее, в коронавирусном госпитале в Северске нет свободных мест. Все 85 коек заполнены, еще одно отделение на 30 мест пока не могут открыть из-за нехватки медработников, которые находятся на больничном из-за контактов с COVID-19.





В редакцию ТВ2 северчане отправили фотографии, как выглядит отделение терапии, которое перепрофилировали под ковидный госпиталь.