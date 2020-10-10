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10 октября,
2020
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В Сети появилась петиция с требованием отставки Жвачкина

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

На Change.org появилась петиция с требованием отставки губернатора Томской области Сергея Жвачкина. 

В Сети появилась петиция с требованием отставки Жвачкина

Автор петиции, представитель движения «Защитим томскую тайгу» Денис Литвинов,  утверждает, что период, занимаемый Сергеем Жвачкиным, характеризуется упадком всех отраслей экономики, развалом ЖКХ, монополизацией, развалом сферы науки и образования.

«Сергей Жвачкин — худший чиновник за всю историю Томской области, занимавший кресло губернатора региона. Позволяющий себе откровенно хамить томичам, отказывающийся отвечать за свои слова и заявления. Делающий из Томской области ядерную помойку и показавший абсолютное наплевательское отношение к жителям региона. Первым поддержавший антинародное преступление по повышению пенсионного возраста. Не способный исполнять обязанности руководителя региона», — говорится в обращении. 

Автор петиции требует провести честные и независимые выборы на должность губернатора Томской области в 2021 году.

В Сети появилась петиция с требованием отставки Жвачкина

Петиция появилась на сайте 9 октября. На утро 10 октября петицию подписали 36 человек.

Выборы в городскую Думу показали, что люди хотят перемен, хотят смены чиновников, которые уже давно показывают свою неэффективность, неспособность управлять регионом, что многим уже сильно надоела «партия власти», — рассказал ТВ2 Денис Литвинов. — Сам же Жвачкин уже не первый день заслуженно входит в топ губернаторов с наибольшим количеством негативных комментариев от населения. 

Денис Литвинов также отметил, что заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что Томская область лидирует по числу преступлений при реализации нацпроектов, должно повлиять на уход Сергея Жвачкина с занимаемой должности. 

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин занял второе место в СФО по числу негативных упоминаний в социальных сетях. К примеру, недоумение общественности вызвало июньское выступление Жвачкина, в котором он обвинил врачей в том, что они заражаются коронавирусом из-за «собственной беспечности», и поставил под сомнение целесообразность дополнительных выплат таким медикам.

В августе 2020-го Сергею Жвачкину пророчили отставку.


По этому поводу агентство  URA.RU приводит комментарий политолога Александра Асафова. «Регион (Томская область — ред.) на голосовании по Конституции показал один из худших результатов в стране — 10 место по уровню протестного голосования (34,1 % голосов против поправок) и 81 место по явке (44,6 %). Со статистикой коррелируются данные рейтингов главы региона, занимающего пост с 2012 года. В последнем рейтинге влияния глав субъектов «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) чиновник занял 79 место, опустившись за месяц на 3 строчки.


Полный текст петиции доступен по ссылке


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