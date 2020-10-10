В Сети появилась петиция с требованием отставки Жвачкина
На Change.org появилась петиция с требованием отставки губернатора Томской области Сергея Жвачкина.
Автор петиции, представитель движения «Защитим томскую тайгу» Денис Литвинов, утверждает, что период, занимаемый Сергеем Жвачкиным, характеризуется упадком всех отраслей экономики, развалом ЖКХ, монополизацией, развалом сферы науки и образования.
«Сергей Жвачкин — худший чиновник за всю историю Томской области, занимавший кресло губернатора региона. Позволяющий себе откровенно хамить томичам, отказывающийся отвечать за свои слова и заявления. Делающий из Томской области ядерную помойку и показавший абсолютное наплевательское отношение к жителям региона. Первым поддержавший антинародное преступление по повышению пенсионного возраста. Не способный исполнять обязанности руководителя региона», — говорится в обращении.
Автор петиции требует провести честные и независимые выборы на должность губернатора Томской области в 2021 году.
Петиция появилась на сайте 9 октября. На утро 10 октября петицию подписали 36 человек.
Выборы в городскую Думу показали, что люди хотят перемен, хотят смены чиновников, которые уже давно показывают свою неэффективность, неспособность управлять регионом, что многим уже сильно надоела «партия власти», — рассказал ТВ2 Денис Литвинов. — Сам же Жвачкин уже не первый день заслуженно входит в топ губернаторов с наибольшим количеством негативных комментариев от населения.
Денис Литвинов также отметил, что заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что Томская область лидирует по числу преступлений при реализации нацпроектов, должно повлиять на уход Сергея Жвачкина с занимаемой должности.
Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин занял второе место в СФО по числу негативных упоминаний в социальных сетях. К примеру, недоумение общественности вызвало июньское выступление Жвачкина, в котором он обвинил врачей в том, что они заражаются коронавирусом из-за «собственной беспечности», и поставил под сомнение целесообразность дополнительных выплат таким медикам.
В августе 2020-го Сергею Жвачкину пророчили отставку.
По этому поводу агентство URA.RU приводит комментарий политолога Александра Асафова. «Регион (Томская область — ред.) на голосовании по Конституции показал один из худших результатов в стране — 10 место по уровню протестного голосования (34,1 % голосов против поправок) и 81 место по явке (44,6 %). Со статистикой коррелируются данные рейтингов главы региона, занимающего пост с 2012 года. В последнем рейтинге влияния глав субъектов «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) чиновник занял 79 место, опустившись за месяц на 3 строчки.
Полный текст петиции доступен по ссылке.
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