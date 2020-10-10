В Сети появилась петиция с требованием отставки Жвачкина

«Сергей Жвачкин — худший чиновник за всю историю Томской области, занимавший кресло губернатора региона. Позволяющий себе откровенно хамить томичам, отказывающийся отвечать за свои слова и заявления. Делающий из Томской области ядерную помойку и показавший абсолютное наплевательское отношение к жителям региона. Первым поддержавший антинародное преступление по повышению пенсионного возраста. Не способный исполнять обязанности руководителя региона», — говорится в обращении.

Выборы в городскую Думу показали, что люди хотят перемен, хотят смены чиновников, которые уже давно показывают свою неэффективность, неспособность управлять регионом, что многим уже сильно надоела «партия власти», — рассказал ТВ2 Денис Литвинов. — Сам же Жвачкин уже не первый день заслуженно входит в топ губернаторов с наибольшим количеством негативных комментариев от населения.

Денис Литвинов также отметил, что заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что Томская область лидирует по числу преступлений при реализации нацпроектов, должно повлиять на уход Сергея Жвачкина с занимаемой должности.

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин занял второе место в СФО по числу негативных упоминаний в социальных сетях. К примеру, недоумение общественности вызвало июньское выступление Жвачкина, в котором он обвинил врачей в том, что они заражаются коронавирусом из-за «собственной беспечности», и поставил под сомнение целесообразность дополнительных выплат таким медикам.



В августе 2020-го Сергею Жвачкину пророчили отставку.





По этому поводу агентство URA.RU приводит комментарий политолога Александра Асафова. «Регион (Томская область — ред.) на голосовании по Конституции показал один из худших результатов в стране — 10 место по уровню протестного голосования (34,1 % голосов против поправок) и 81 место по явке (44,6 %). Со статистикой коррелируются данные рейтингов главы региона, занимающего пост с 2012 года. В последнем рейтинге влияния глав субъектов «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) чиновник занял 79 место, опустившись за месяц на 3 строчки.





Полный текст петиции доступен по ссылке.







ПОДДЕРЖИ ТВ2​