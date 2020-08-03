В Сети появилась петиция с просьбой разрешить посещать бассейны юным томским спортсменам

«С 28 июля 2020 года, после четырехмесячного перерыва, связанного с эпидемией, в Томске разрешено вернуться к приему посетителей бассейнам, фитнес-клубам и спорткомплексам, но введено ограничение: бассейн не могут посещать дети до 14 лет, — говорится в петиции. — Но заниматься плаванием начинают с 7 лет и даже ранее. Есть дети, которые в 14 лет не имеют достижений, а есть те, которые уже в 10 лет имеют взрослые разряды. Поэтому, считаю, что ограничение нужно сделать не по возрасту, а хотя бы по спортивному разряду. Допустите к занятиям спортивные команды! Команда по плаванию под руководством замечательного тренера Николаева В.И. активно участвует в местных и выездных соревнованиях. В соревнованиях Детской Лиги Плавания Сибири 2019 наши дети завоевали рекордное количество медалей. Первый этап 2020 года тоже был пройден очень успешно и команда стала уверенно претендовать на большое количество побед и в остальных этапах. Впереди и другие более серьезные соревнования, на которых предстоит бороться с участниками из других городов и регионов. К сожалению, из-за эпидемии COVID-19 спортсмены уже 4 месяца вынуждены тренироваться на суше! Восстановиться после длительного отсутствия тренировок в воде крайне сложно! А в это время соперники из соседних регионов давно приступили к занятиям и готовятся к предстоящим соревнованиям! Не дайте детям-спортсменам Томска окончательно потерять спортивную форму! Измените ограничение по возрасту на ограничение по разряду! Допустите к занятиям юных пловцов!».







Напомним, что 28 июня губернатор Сергей Жвачкин разрешил работать бассейнам, фитнес-центрам и споркомплексам. Но все эти учреждения будут работать только при условии соблюдения санитарным норм.

