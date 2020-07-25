В сети появилась петиция с призывом спасти церковь в Нагорном Иштане

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Томское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) запустило в сети петицию с призывом спасти деревянную церковь в Нагорном Иштане. В адресатах — Минкульт РФ и лично министр культуры Ольга Любимова. Авторы петиции просят их не допустить переноса памятника архитектуры регионального значения из Нагорного Иштана в другое место.

Фото: Александр Сакалов

«Нагорный Иштан – старейшее сибирское поселение и одно из красивейших мест Томской области. Место удивительной силы и мощной энергетики, — пишут авторы петиции в преамбуле. — Его название переводится на русский язык как «родившийся на рассвете, друг рассвету…», и связано с татарским обрядовым именем. По данным «Списка населенных мест Сибирского края», село Нагорный Иштан основано в 1600 году. В 1653 г. игумен Усть-Киргизского монастыря Ефрем на протоке р. Томь Иштанке основал миссионерский стан. Так в начале 17 века на острове Крестовом при слиянии рек Томь и Обь монахами-миссионерами совершались первые крещения инородцев юга Сибири. Что и объясняет появление православного храма в поселении, имеющем древнетюркские корни…»

Фото: Лариса Муравьева

Напомним, деревянная церковь имени апостолов Петра и Павла была построена в Нагорном Иштане в 1864 году. Вскоре она полностью сгорела в пожаре. В 1872 году Петропавловскую церковь отстроили заново. И с тех пор памятник архитектуры стоит на крутом берегу протоки Иштанки почти в первозданном виде. Службы в церкви перестали проводить в советских 1920-х. В 1960-х храм хотели снести — не случилось. В 1970-х иштанская церковь вошла в историю вместе с киноэпопеей «Сибириада» Андрея Кончаловского — в Нагорном Иштане производили натурные съемки фильма, который в 1979-м взял гран-при Каннского фестиваля. Тогда, пожалуй, церковь последний раз ремонтировали.

Зимой 2017-18 берег, на котором стоит церковь, обрушился. Спустя почти три года областной комитет по охране объектов культурного наследия объявил торги на разработку проектно-сметной документации для переноса церкви в другое место. Председатель комитета Елена Перетягина считает, что перенос памятников — обычная практика. К тому же, по ее мнению, размещение в Хромовке позволит не только сохранить старинную церковь и обеспечить ее доступность, но и сделать объект площадкой для создания паломнического центра на месте пребывания старца Феодора Томского. Такое решение вызвало резкое неприятие и жителей Нагорного Иштана, и общественников. Они убеждены: церковь с окружающим ее пейзажем составляет единое целое, убрать ее — значит, потерять уникальную культурную и туристическую достопримечательность.

«В 2019 году Томское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры совместно с жителями Нагорного Иштана, при участии общественных объединений, волонтеров из Томска и Северска, при поддержке Министерства культуры РФ и ФГБУ «Роскультпроект» в рамках государственной программы «Волонтеры культуры» провели комплекс мероприятий по благоустройству территории памятника архитектуры, старейшего на территории Томской области деревянного храма в Нагорном Иштане, — пишут авторы петиции. — Почетным гостем проекта стала Мария Нащокина — историк архитектуры, доктор искусствоведения, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный архитектор Российской Федерации. Она солидарна с мнением местных жителей и инициаторов проекта: деревянная церковь в Нагорном Иштане — объект культурного наследия, должна быть сохранена на своем историческом месте! Нужна срочная реставрация, но храм должен стоять там, где был воздвигнут, сохраняя дух места».