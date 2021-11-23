В Шерегеше заработала самая быстрая канатная дорога в России

Пропускная способность шестиместного подъемника «Восток» — 2400 человек в час. Ее скорость составляет 6 м/с. На вершину горы Мустаг она будет доставлять туристов за шесть минут.

В Шерегеше заработали самая быстрая в России канатная дорога «Восток» протяженностью 2,2 км и детский траволатор длиной 250 метров, сообщается на сайте Правительства Кузбасса.

Кресельный подъемник оборудован ветрозащитными колпаками и сможет работать даже при скорости ветра 20 м/с наверху. Кресла не будут раскачиваться, также предусмотрен подогрев сидений. Специальная блокирующая рамка с центральной подножкой повышает безопасность перевозки маленьких детей.

Канатная дорога протяженностью 250 метров рассчитана на детей и новичков, которые еще не чувствуют себя уверенно. Время подъема траволатора — 3,5 минуты.

Инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей. Всего до 2025 года в рамках соглашения компания «Каскад» вложит в инфраструктуру курорта 2,5 млрд рублей. С 2019 года горнолыжная компания «Каскад» уже построила на горнолыжном курорте 4 подъемника с пропускной способностью 7,5 тыс. человек в час и 15 км горнолыжных трасс.

Ранее в рамках программы социально-экономического развития из федерального бюджета Кузбассу пообещали выделить 51 млрд рублей. 3,27 млрд рублей направят на строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей Шерегеша. Это позволит создать почти 1,7 тыс. рабочих мест. В настоящее время строятся около 30 объектов горно-лыжного курорта.