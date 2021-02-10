В середине февраля в поселке Спутник начнется промывка труб

В поселке Спутник будут промыты все наружные и внутренние системы водоснабжения, общедомовые фильтры и водонагревательные приборы. Комплекс этих работ позволит обеспечить жителей Спутника водой надлежащего качества. До и после проведения мероприятий по промывке внутриквартальных и внутридомовых систем водоснабжения будут проведены лабораторные анализы воды, в том числе, с привлечением экспертов независимой лаборатории.



На первом этапе с 15 по 17 февраля бригады «Томскводоканала» произведут гидропневматическую промывку сетей водоснабжения с дезинфекцией гипохлоритом. Всего будет промыто 600 м внутрипоселковых сетей диаметром 100-200 мм.



В рамках промывки будет произведён демонтаж запорной арматуры в точках сброса воды для промывки трубопровода с полным сечением. В это же время специалисты УК «Старт» приступят к демонтажу и прочистке специальных фильтров – грязевиков и бойлеров.



По окончании этого этапа специально сформированные бригады с привлечением специалистов других управляющих компаний, работающих на территории Октябрьского района, приступят к поэтапной прочистке сетей каждого дома.



«Помимо работы с жителями руководство Октябрьского района должно обязать управляющую компанию, обслуживающую жилфонд Спутника, усилить дежурство бригады дополнительными специалистами и техникой. Заместитель мэра – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев обязан проконтролировать соблюдение коммунальщиками календарного графика исполнения работы, обеспечить круглосуточное дежурство специалистов департамента и ресурсоснабжающей компании в поселке. О ходе работ по промывке сетей и возобновлению подачи воды населению прошу докладывать мне ежечасно», — отметил Михаил Ратнер.



Населению Спутника представят детальный график проведения работ по каждому конкретному зданию. Томичи будут проинформированы о времени и месте размещения привозной воды, ознакомлены с порядком обращения с водой из кранов после промывки сетей. На подъездах домов разместят информационные объявления, журнал для обращений граждан будет размещен в центральном магазине. Ежедневно ход и качество промывки сетей будут контролироваться специалистами департамента городского хозяйства и сотрудниками администрации Октябрьского района.



В настоящее время бригады «Томскводоканала» проводят подготовительные работы - обследуют колодцы, водовыпуски и другие объекты водопровода, очищают их от снега. Организован ежедневный подвоз питьевой воды для нужд населения.



Оставить заявку на подвоз воды, а также узнать, где в данный момент находится техника, жители п. Спутник могут по телефону центральной диспетчерской службы ООО «Томскводоканал»: 8 (3822) 90-50-90. Томичи также могут сообщить о проблемах с водоснабжением в городскую «Оперативно-дежурную службу» по тел. 005.