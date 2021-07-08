В сентябре в Томске заработают пункты по приему бутылок, стекла и пластика для переработки

Несколько экопунктов, куда можно будет сдавать мусор на переработку, могут появиться в каждом из районов Томска к осени. Об этом сообщил заммэра Вячеслав Черноус.

Ранее в Томске были установлены сетки, куда можно было бросать мусор для последующей переработки. Однако компания «Чистый мир» была вынуждена их убрать, САХ также сократил их число.

«На мой взгляд эксперимент с сетками не совсем себя оправдывает, — отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. — С одной стороны, люди бросают туда все подряд. Мы точно также наблюдаем картину, когда с одной стороны есть очищенный контейнер, а с другой стороны сетка, которая вывозится с другой периодичностью. Ну, и сознание некоторых граждан говорит о том, что они в сетки бросают что попало. Я считаю, что должны быть специальные экопункты, где люди, готовые сдавать раздельный мусор, могли туда обратиться. Помните Советские времена, когда дети могли сдать бутылки и получить за это копеечку. Не всегда надо начинать с чего-то сложного. Вектор развития сейчас такой».

По словам заммэра Вячеслава Черноуса, первые такие экопункты могут открыться в Томске уже в сентябре.

«Мы планируем установить три-четыре экопункта в каждом районе. Есть инвестор, который готов с чего-то начинать. Прорабатываем сейчас земельные участки. Там можно будет сдавать отдельно пластик, отдельно картон, отдельно стекло», — сказал заммэра Вячеслав Черноус.

В мэрии подчеркнули, что при этом, когда заработают экопункты, часть сеток также останется.