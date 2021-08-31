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В сентябре появится дополнительная электричка Тайга - Томск

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Электричка по маршруту Тайга - Томск с 5 сентября 2021 года начнет курсировать по воскресеньям, сообщили в «Кузбасс-пригород».

«С 5 сентября пригородный электропоезд № 6096 сообщением Басандайка - Томск-1 будет курсировать по воскресеньям по маршруту Тайга - Томск-1. Время отправления поезда со станции Тайга - 20:55, прибытие на станцию Томск-1 в 22:58 ( время местное)», — говорится в сообщении.

В дни с понедельника по субботу электричка  № 6096 будет ходить по маршруту Басандайка - Томск-1. Отправление со станции Басандайка - в 21:50.

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