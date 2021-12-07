В селе Мельниково появился скоростной интернет

«ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес») провел интернет по технологии GPON — оптика до дома — в село Мельниково Томской области. Монтированная емкость сети составляет более 2500 домов. Оператор уже предоставляет услуги населению и корпоративным клиентам.

Жители могут подключить домашний интернет на скорости 100, 250 иди 500 Мбит/с, цифровое телевидение и видеонаблюдение, а предприниматели оценить цифровые сервисы для развития бизнеса.

Специалисты «ЭР-Телеком Холдинга» разрабатывают схему подключения с учетом планировки дома, материала стен и потолка, чтобы правильно расположить Wi-Fi-роутер. Так как интернет-соединение должно быть стабильным и скоростным во всем доме.

Клиенты могут выбрать тариф только с интернетом или пакетные предложения с интерактивным телевидением Movix и смотреть более 130 ТВ-каналов. В том числе — в формате HD, 50 000 фильмов и сериалов в видеотеке и контент популярных онлайн-кинотеатров Amediateka, ivi, Start. Просмотр доступен под одной учетной записью на нескольких устройствах: мобильные гаджеты, SmartTV, портал movix.ru.

Предлагаемая жителям Мельниково ТВ-приставка Movix Pro Voice обладает голосовым поиском и позволяет загружать различные приложения и запускать их на экране телевизора, общаться в социальных сетях, играть в игры, смотреть ролики на YouTube.