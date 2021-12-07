В селе Мельниково появился скоростной интернет

«ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес») провел интернет по технологии GPON — оптика до дома — в село Мельниково Томской области. Монтированная емкость сети составляет более 2500 домов. Оператор уже предоставляет услуги населению и корпоративным клиентам.
Жители могут подключить домашний интернет на скорости 100, 250 иди 500 Мбит/с, цифровое телевидение и видеонаблюдение, а предприниматели оценить цифровые сервисы для развития бизнеса.
Специалисты «ЭР-Телеком Холдинга» разрабатывают схему подключения с учетом планировки дома, материала стен и потолка, чтобы правильно расположить Wi-Fi-роутер. Так как интернет-соединение должно быть стабильным и скоростным во всем доме.
Клиенты могут выбрать тариф только с интернетом или пакетные предложения с интерактивным телевидением Movix и смотреть более 130 ТВ-каналов. В том числе — в формате HD, 50 000 фильмов и сериалов в видеотеке и контент популярных онлайн-кинотеатров Amediateka, ivi, Start. Просмотр доступен под одной учетной записью на нескольких устройствах: мобильные гаджеты, SmartTV, портал movix.ru.
Предлагаемая жителям Мельниково ТВ-приставка Movix Pro Voice обладает голосовым поиском и позволяет загружать различные приложения и запускать их на экране телевизора, общаться в социальных сетях, играть в игры, смотреть ролики на YouTube.
«Наша компания расширяет зону охвата оптическими сетями и радиодоступом, обеспечивая жителей всем спектром современных телеком-услуг. В 2022 году мы планируем продолжить развитие сети и подключить более 2 500 домохозяйств в частном секторе Томской области, чтобы еще больше жителей с комфортом могли выходить в интернет, получать госуслуги в электронном виде, учиться и работать дистанционно, вести бизнес в сети, совершать покупки в онлайн-магазинах, оставаться на связи с родными и близкими», — комментирует директор межрегионального филиала Сибирь АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес») Алексей Линков.
Получить дополнительную информацию и оставить заявку на подключение жители могут на сайте Dom.ru и по телефону 88003337000, а предприниматели — 88003339000.
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