В сауне в центре Новосибирска мужчина погиб от удара током

По данным следствия, компания гостей находилась в сауне одного из банкетных комплексов в центре Новосибирска. 30-летний мужчина получил удар током взявшись за поручень лестницы бассейна. От полученных повреждений он скончался на месте.

Расследование дела продолжается, следователи выясняют все обстоятельства трагедии.