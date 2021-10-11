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В сауне в центре Новосибирска мужчина погиб от удара током

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30-летний мужчина погиб от удара током в сауне в центре Новосибирска. СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным следствия, компания гостей находилась в сауне одного из банкетных комплексов в центре Новосибирска. 30-летний мужчина получил удар током взявшись за поручень лестницы бассейна. От полученных повреждений он скончался на месте.
 
Расследование дела продолжается, следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
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