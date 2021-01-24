В Санкт-Петербурге задержали одного из создателей «Бессмертного полка» Сергея Колотовкина

В Санкт-Петербурге во время митинга за освобождение Алексея Навального сотрудники полиции задержали журналиста Сергея Колотовкина, ранее работавшего в телекомпании ТВ2. Томичи знают Сергея Колотовкина, как одного из авторов «Бессмертного полка».
«Сергея задержали возле метро. Он снимал, как в Петербурге полицейские винтили подростков, задержали и его. При задержании выдернули плечо», — сообщил ТВ2 коллега по работе в телекомпании и «Бессмертном полку» Игорь Дмитриев.
Связаться с Сергеем Колотовкиным у редакции ТВ2 пока не получилось.
В Санкт-Петербурге акция в поддержку Алексея Навального была одной из самых многочисленных. «Фонтанка» сообщает, что ОМОН разогнал толпу на площади Восстания. «У обелиска «Городу-герою Ленинграду» горожане скандировали «Перемен!», полиция ответила дубинками». Корреспонденты «Фонтанки» пишут, что к 19:07 23 января полицейские стали активнее задерживать протестующих, собравшихся у Гостиного двора, используя дубинки. Некоторых несли в автозаки за руки и за ноги. По последним данным, количество задержанных в Петербурге достигло 302 человек.
В настоящее время известно, что в стране задержали больше 2 тысяч участников митинга.
Сергей Колотовкин — известный томский журналист. В разные годы он работал на радио, вел утренние эфиры, снимал новостные сюжеты. До закрытия телекомпании ТВ2 в 2015 году он вел программу «Ближе к делу», которая рассказывала про томских бизнесменов, а также отвечал за развитие сайта ТВ2. После закрытия телекомпании вел тренинги и семинары, сейчас работает в одной из продакшн-студий Санкт-Петербурга.
В 2012 году он вместе с коллегами Сергеем Лапенковым и Игорем Дмитриевым инициировал акцию «Бессмертный полк». Тогда в Томске люди впервые прошли с фотографиями родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.
Сейчас акция «Бессмертный полк» проводится в десятках стран.