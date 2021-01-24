В Санкт-Петербурге задержали одного из создателей «Бессмертного полка» Сергея Колотовкина

В Санкт-Петербурге во время митинга за освобождение Алексея Навального сотрудники полиции задержали журналиста Сергея Колотовкина, ранее работавшего в телекомпании ТВ2. Томичи знают Сергея Колотовкина, как одного из авторов «Бессмертного полка».





«Сергея задержали возле метро. Он снимал, как в Петербурге полицейские винтили подростков, задержали и его. При задержании выдернули плечо», — сообщил ТВ2 коллега по работе в телекомпании и «Бессмертном полку» Игорь Дмитриев.





Связаться с Сергеем Колотовкиным у редакции ТВ2 пока не получилось.