В Санкт-Петербурге двое сибиряков написали нецензурную фразу на полицейской машине

В Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, которые написали нецензурную фразу на задних дверях служебного автомобиля Ford Transit патрульно-постовой службы полиции. Молодые люди приехали в Санкт-Петербург из Иркутска и Томской области и работали в службе доставки еды. Об этом сообщает портал Online47.ru.

Как сообщает издание, полицейский автомобиль молодые люди расписали ночью 27 июня на улице Рубинштейна, где они снимают квартиру. Надпись на машине сибиряки нанесли маркером. Свои действия они записали на видео, а потом выложили в сеть.





Молодых людей оперативно задержали. На распространенной пресс-службой полицией Санкт-Петербурга видеозаписи фигуранты признали вину в совершенном проступке и раскаиваются.