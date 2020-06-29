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29 июня,
2020
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В Санкт-Петербурге двое сибиряков написали нецензурную фразу на полицейской машине

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, которые написали нецензурную фразу на задних дверях служебного автомобиля Ford Transit патрульно-постовой службы полиции. Молодые люди приехали в Санкт-Петербург из Иркутска и Томской области и работали в службе доставки еды. Об этом сообщает портал Online47.ru.

В Санкт-Петербурге двое сибиряков написали нецензурную фразу на полицейской машине

Как сообщает издание, полицейский автомобиль молодые люди расписали ночью 27 июня на улице Рубинштейна, где они снимают квартиру. Надпись на машине сибиряки нанесли маркером. Свои действия они записали на видео, а потом выложили в сеть.


Молодых людей оперативно задержали. На распространенной пресс-службой полицией Санкт-Петербурга видеозаписи фигуранты признали вину в совершенном проступке и раскаиваются.

«Приносим извинения полиции всей России и призываем не делать так, как сделали мы, это очень глупо», — сказал один из задержанных.


По данному факту возбуждено дело о вандализме.

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