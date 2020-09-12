В российских магазинах предлагают ввести двойные ценники

Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники — на них нужно указывать как стоимость единицы товара, то есть упаковки, а также единицы веса или объема, например, 1 кг или 1 л, пишут «Известия».







Союз потребителей предложил ведомству добавить этот пункт в проект правил розничной торговли: министерство уже сформировало документ, он проходит общественные слушания. Сейчас компании могут сами выбрать, что указать на ценнике — стоимость единицы товара или единицы веса.