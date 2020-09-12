В российских магазинах предлагают ввести двойные ценники

Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники — на них нужно указывать как стоимость единицы товара, то есть упаковки, а также единицы веса или объема, например, 1 кг или 1 л, пишут «Известия».
Союз потребителей предложил ведомству добавить этот пункт в проект правил розничной торговли: министерство уже сформировало документ, он проходит общественные слушания. Сейчас компании могут сами выбрать, что указать на ценнике — стоимость единицы товара или единицы веса.
По словам президента Союза потребителей Петра Шелища, подобные нововведения не дадут производителям хитрить — например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, сохраняя ту же цену.
В Минпромторге скептически отнеслись к предложению. «Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места», — сказал «Известиям» замглавы ведомства Виктор Евтухов.