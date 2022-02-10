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  3. В Россию из Франции вновь привезли партию регенерированного урана
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В Россию из Франции вновь привезли партию регенерированного урана

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Новая партия регенерированного урана прибыла из Франции в ночь на 9 февраля в порт Усть-Луга Ленинградской области. По информации Гринпис, судно Frisian Summer содержит 19 контейнеров на борту. Из порта контейнеры доставят на Сибирский химический комбинат (СХК).

Автор:  Гринпис
Автор:  Гринпис

Напомним, компания Orano подписала контракт на продажу более 1000 тонн регенерированного урана российской государственной корпорации «Росатом», которая предполагает повторно использовать этот уран в своих ядерных реакторах после дополнительной переработки на своем предприятии в Северске (Томск-7). 

В Росатоме отмечают, что контракт, заключенный с компанией Orano, предполагает поставку регенерированного урана из Франции для внутренних нужд российской атомной энергетики.

«Отрасль нацелена на создание двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами как на тепловых, так и на быстрых нейтронах. На Сибирском химическом комбинате уже введено в эксплуатацию оборудование участков, где изготавливаются опытные тепловыделяющие сборки с уран-плутониевым РЕМИКС-топливом для реактора ВВЭР-1000. Фабрикация первых РЕМИКС-ТВС организована в кооперации с Горно-химическим комбинатом (ГХК, Железногорск Красноярского края), где начато производство уран-плутониевых топливных таблеток», — говорится в ответе корпорации.

 

По мнению эксперта российского отделения Гринпис в области атомной энергетики Владимира Чупрова, такие контракты и с этической точки зрения, и с точки зрения радиационной безопасности не соответствуют национальным интересам и не помогают в решении глобальных проблем климата.

«А если взглянуть на проблему ещё шире, то мы увидим, что урановая история – часть ещё одной большой проблемы, связанной с рисками дефицита ядерного топлива для атомных станций мира и России», — считает он.

Гринпис отправил обращение главе правительства Михаилу Мишустину с требованием разработать план отказа от атомной энергетики и перенаправить деньги из этой отрасли на финансирование ВИЭ.

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