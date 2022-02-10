В Россию из Франции вновь привезли партию регенерированного урана

Новая партия регенерированного урана прибыла из Франции в ночь на 9 февраля в порт Усть-Луга Ленинградской области. По информации Гринпис, судно Frisian Summer содержит 19 контейнеров на борту. Из порта контейнеры доставят на Сибирский химический комбинат (СХК).

Автор: Гринпис Автор: Гринпис