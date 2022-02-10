В Россию из Франции вновь привезли партию регенерированного урана

Новая партия регенерированного урана прибыла из Франции в ночь на 9 февраля в порт Усть-Луга Ленинградской области. По информации Гринпис, судно Frisian Summer содержит 19 контейнеров на борту. Из порта контейнеры доставят на Сибирский химический комбинат (СХК).
Напомним, компания Orano подписала контракт на продажу более 1000 тонн регенерированного урана российской государственной корпорации «Росатом», которая предполагает повторно использовать этот уран в своих ядерных реакторах после дополнительной переработки на своем предприятии в Северске (Томск-7).
В Росатоме отмечают, что контракт, заключенный с компанией Orano, предполагает поставку регенерированного урана из Франции для внутренних нужд российской атомной энергетики.
По мнению эксперта российского отделения Гринпис в области атомной энергетики Владимира Чупрова, такие контракты и с этической точки зрения, и с точки зрения радиационной безопасности не соответствуют национальным интересам и не помогают в решении глобальных проблем климата.
«А если взглянуть на проблему ещё шире, то мы увидим, что урановая история – часть ещё одной большой проблемы, связанной с рисками дефицита ядерного топлива для атомных станций мира и России», — считает он.
Гринпис отправил обращение главе правительства Михаилу Мишустину с требованием разработать план отказа от атомной энергетики и перенаправить деньги из этой отрасли на финансирование ВИЭ.
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