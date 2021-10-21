В Российских школах объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября

Минпросвещения РФ объявит в российских школах дополнительные каникулы в период нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство. Дистанционного обучения в эти дни не планируется.

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», — говорится в сообщении. В школах, где каникулы выпадают на неделю с 25 по 31 октября, обучение остановят на 2 недели.

Ранее президент России Владимир Путин объявил этот период нерабочим. Некоторые регионы могут по своему усмотрению продлить нерабочие дни или ввести их раньше 30 октября. Таким регионам Минпросвещения рекомендует начать дополнительные каникулы в школах параллельно с нерабочими днями.

Ранее предложение о нерабочих днях внесла вице-премьер Татьяна Голикова. Причина — резкий рост числа заболевших ковидом в последние две недели. По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировали 36 339 новых случаев COVID-19/ Умерли 1036 человек, у которых был подтвержден COVID-19 — максимум за сутки с начала пандемии.