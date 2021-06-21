В российских регионах вводят обязательную вакцинацию от ковида. Что в Томской области?

Об обязательной вакцинации от коронавируса объявили власти Москвы, а также Московской, Кемеровской, Тульской, Ленинградской и Сахалинской областей. Кремль заявил, что вводить эту меру по всей стране не планируется. Однако власти российских регионов вводят различные меры, чтобы увеличить число тех, кто поставит вакцину. Так в Якутии привившиеся могут пройти бесплатное обследование на МРТ, УЗИ или мамографе, в Иркутской области дарят продуктовые наборы, а в ряде регионов, в том числе и в Томской области, за прививку обещают выходные. В частности, трехсторонняя комиссия поручила департаменту труда и занятости населения Томской области разработать рекомендации по внесению изменений в коллективные договоры в части предоставления по одному отгулу с сохранением заработной платы в день получения первого и второго компонента вакцины. «Я убежден, что проще дать один день работнику на вакцинацию, чем закрыть все предприятия на месяц на карантин, – прокомментировал решение председатель трехсторонней комиссии, заместитель губернатора по внутренней политике Томской области Сергей Ильиных. – При этом руководитель должен демонстрировать личную заинтересованность в вакцинации и убедить в этом своих работников».

На сегодня в Томской области препаратом «Гам-КОВИД-Вак» привито почти 110 тысяч жителей региона, «ЭпиВакКорона» – около 14 тысяч, «КовиВак» – около 700 человек. В Роспотребнадзоре отмечают, что темпы заболеваемости ковидом снизятся, если будет привито не менее 60% взрослого населения Томской области или 506 тысяч человек. По оценкам властей, достичь этих показателей регион сможет осенью 2021 года. Однако губернатор области Сергей Жвачкин признал недостаток вакцины и направил письмо Татьяне Голиковой с просьбой увеличить поставки. По его словам, в регион поступает по 3 тысячи доз вакцин в неделю, при потребности не менее 18 тысяч доз в неделю. В области развернуто 39 пунктов вакцинации, возможность вакцинации есть в каждом ФАПе, работают мобильные пункты вакцинации.

«Вакцинация – единственный метод, чтобы остановить рост заболевания СOVID-19. Желательно привиться до сентября, чтобы к осени в организме человека выработались антитела, — отметил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков. — Мы ответственны не только за свое здоровье, но и здоровье родных и, прежде всего, пожилых родственников». Он не исключил введение дополнительных ограничительных мер. «Если мы увидим, что темпы заболеваемости будут расти, а охват вакцинации будет маленьким, то, возможно, будут введены и дополнительные меры. Подобные ограничения вводятся, когда ситуация становится очень серьезной», — добавил Андрей Рудиков. При этом независимо от того, болел ли человек COVID-19 и ставил ли прививку, использование масок и антисептиков в закрытых помещениях массового пребывания людей остается обязательным. Оставить заявку на вакцинацию в поликлинике можно через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, за последние пять дней подъем заболеваемости в среднем по России составил 34,4%, по Москве — 54,4%. Уровень смертности по стране за два дня вырос на 14%.

Добавим, что на фоне призывов вакцинироваться в интернете резко увеличилось число фейков В тексте рассылок говорится, что всплеск заболеваемости вызван как раз-таки последствиями прививок. Официальные источники эту информацию опровергают. Эксперты подчеркивают, что если вы видите информацию, у которой сложно определить источника, а само сообщение написано достаточно эмоционально, то скорее всего это фейк.