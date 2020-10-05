В России запустили кампанию «В твоих силах жить» в поддержку людей с ВИЧ
Масштабная информационная кампания «В твоих силах жить» стартовала 1 октября в Новосибирске и других крупных регионах России. Миссия проекта — показать живущим с ВИЧ людям, что терапия дает шанс быть собой, жить долго в любви и поддержке близких вне зависимости от статуса. Об этом ТВ2 рассказала пиар-специалист «Гуманитарного проекта» Маргарита Логинова.
Кампания инициирована и реализуется организациями «Гуманитарный проект» (Новосибирск), «Новая жизнь» (Екатеринбург), «Гуманитарное действие» (Санкт-Петербург), «Источник надежды» (Челябинск) совместно с коммуникационным агентством «Shape&scroll». При этом помощь и консультации сможет получить каждый независимо от местоположения.
Фокус на Новосибирскую, Свердловскую, Челябинскую области и Санкт-Петербург выбран не случайно. Именно здесь проживает практически 200 тыс. людей с ВИЧ, а это порядка 20 % всех зарегистрированных случаев ВИЧ в России. Из них почти 74 тысячи человек не решаются начать жизненно необходимое лечение — антиретровирусную терапию. Почему все-таки важно это сделать, и рассказывают герои кампании «В твоих силах жить».
В рамках кампании организации запустили сайт vsilah.ru, он наполнен «капсулами» с обнадеживающими историями, рассказанными от первого лица. На сайте представлены истории Сергея Ульянова, Владимира Гричишкина и Светланы Суминой из Новосибирска — людей, которые не просто живут с ВИЧ сами, но и помогают в этом другим. Раскрыв капсулу, можно узнать, какой путь прошел человек, найти больше фактов об АРВ-терапии и получить помощь равных консультантов.
«Как мы все знаем, людей, которые живут с ВИЧ и не принимают терапию, довольно много, — говорит Маргарита Логинова. — По последним данным, в Новосибирске разница между людьми с ВИЧ и теми людьми с ВИЧ, кто принимал терапию, составляла 10 тысяч человек. По каким-то причинам эти люди не принимают терапию, которая может продлить жизнь и укрепить здоровье. Жизнь человека, принимающего терапию, никак не отличается от жизни человека без ВИЧ. В этом году мы и наши коллеги ставят перед собой задачу повысить уровень охвата терапией и приверженность диспансерному наблюдению среди людей с ВИЧ. Поэтому мы уже не первый месяц проводим такие интервенции, чтобы донести до людей необходимость принимать АРВ-терапию. Кампания «В твоих силах жить» рассказывает о людях с ВИЧ, которые живут как хотят. Любят, строят семью, чем-то увлекаются – в общем, живут, как все мы. И именно антиретровирусная терапия помогает им это делать. Потому что они могут жить спокойно, не бояться подхватить инфекцию. И мы надеемся привлечь к терапии и диспансерному наблюдению как можно больше людей. Многие до сих пор просто не знают про АРВ-терапию и не знают, что ВИЧ сейчас не смертельное заболевание и что не нужно заворачиваться в простыню и ползти в сторону кладбища. Это хроническое, но контролируемое заболевание».
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