В России запустили кампанию «В твоих силах жить» в поддержку людей с ВИЧ

Масштабная информационная кампания «В твоих силах жить» стартовала 1 октября в Новосибирске и других крупных регионах России. Миссия проекта — показать живущим с ВИЧ людям, что терапия дает шанс быть собой, жить долго в любви и поддержке близких вне зависимости от статуса. Об этом ТВ2 рассказала пиар-специалист «Гуманитарного проекта» Маргарита Логинова.

Кампания инициирована и реализуется организациями «Гуманитарный проект» (Новосибирск), «Новая жизнь» (Екатеринбург), «Гуманитарное действие» (Санкт-Петербург), «Источник надежды» (Челябинск) совместно с коммуникационным агентством «Shape&scroll». При этом помощь и консультации сможет получить каждый независимо от местоположения.

Фокус на Новосибирскую, Свердловскую, Челябинскую области и Санкт-Петербург выбран не случайно. Именно здесь проживает практически 200 тыс. людей с ВИЧ, а это порядка 20 % всех зарегистрированных случаев ВИЧ в России. Из них почти 74 тысячи человек не решаются начать жизненно необходимое лечение — антиретровирусную терапию. Почему все-таки важно это сделать, и рассказывают герои кампании «В твоих силах жить».





В рамках кампании организации запустили сайт vsilah.ru, он наполнен «капсулами» с обнадеживающими историями, рассказанными от первого лица. На сайте представлены истории Сергея Ульянова, Владимира Гричишкина и Светланы Суминой из Новосибирска — людей, которые не просто живут с ВИЧ сами, но и помогают в этом другим. Раскрыв капсулу, можно узнать, какой путь прошел человек, найти больше фактов об АРВ-терапии и получить помощь равных консультантов.



