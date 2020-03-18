В России запретили продажу медицинских масок на «Юле» и «Авито»

«Юла» и «Авито» запретили на своих площадках перепродажу медицинских масок для защиты от коронавируса, чтобы спекулянты не зарабатывали на этом. В Москве и других городах России есть множество предложений с накруткой в 10, 50 и даже 100 раз.
Еще в феврале, когда в России не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, люди уже начали массово скупать медицинские маски. В настоящий момент в большинстве аптек Томска, например, медицинских масок нет.
С помощью запрета площадки объявлений планируют ограничить деятельность спекулянтов, которые массово скупают товары в аптеках и магазинах и перепродают по объявлениям с большой наценкой.
Чтобы временно ограничить спекуляцию на товарах первой необходимости, площадки «Юла» и «Авито» начали блокировать все объявления с медицинскими масками и средствами против коронавируса. Однако Hi-Tech Mail.ru проверил площадки объявлений и обнаружил, что объявлений с медицинскими масками действительно стало меньше, но на момент публикации материала их все еще можно было найти:
С начала 2020 года цена на медицинские маски в Томске выросла в пять раз. Если в январе цена на медицинские маски колебалась в районе 1,5-3 рублей за штуку, то в феврале оптовые отпускные цены уже составляли от 9 рублей за штуку. Активисты ОНФ обратились в налоговые органы с просьбой проверить частных лиц, которые продают маски в интернете. Ответа пока нет.
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