В России запрещены массовые мероприятия с участием больше 3 тысяч человек

В России отменены массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

По словам главы Роспотребнадзора, массовые мероприятия остановлены по всей стране. Проводить их можно только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача. На данный момент ни в одном субъекте России нельзя проводить массовые мероприятия с количеством участников более трех тысяч человек.

«И от тысячи до трех тысяч — всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса», — заявила Попова.

В ведомстве подчеркнули, что в связи с отменой массовых мероприятий дополнительных ограничений не вводилось, а главы регионов по-прежнему сами принимают решение о возможности проведения массовых мероприятий.