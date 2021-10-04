В России запрещены массовые мероприятия с участием больше 3 тысяч человек

В России отменены массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.
По словам главы Роспотребнадзора, массовые мероприятия остановлены по всей стране. Проводить их можно только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача. На данный момент ни в одном субъекте России нельзя проводить массовые мероприятия с количеством участников более трех тысяч человек.
«И от тысячи до трех тысяч — всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса», — заявила Попова.
В ведомстве подчеркнули, что в связи с отменой массовых мероприятий дополнительных ограничений не вводилось, а главы регионов по-прежнему сами принимают решение о возможности проведения массовых мероприятий.
В России за последние сутки выявили 25 781 новый случай коронавируса. Это наибольший прирост зафиксированный со 2 января. С начала пандемии общее число заражений достигло 7 612 317.
В Томской области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 44 019 человек, 36 820 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 568 человек. Ранее губернатор области Сергей Жвачкин продлил режим коронавирусных ограничений до 1 декабря.
Областные власти отмечали, что массовые мероприятия в Томской области по-прежнему проводиться не будут.
«В среднем за сутки мы регистрируем 123-125 случаев заболевания. Мы вышли на плато, но это всё еще высокие цифры. Принимая во внимание, что в Томской области фиксируется несколько штаммов инфекции, а бессимптомного течения заболевания практически нет, проводить массовые мероприятия даже на открытом воздухе пока небезопасно», — комментировала в конце августа замруководителя оперштаба, заместитель губернатора по социальной политике Алёна Левко.