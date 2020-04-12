В России за сутки COVID-19 заразились более двух тысяч человек

Больше всего заболевших в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Мурманской, Нижегородской области, Краснодарском и Красноярском краях.

За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 24 человека: 14 в Москве, четверо в Подмосковье, двое в Чечне, по одному в Костромской области, Башкирии и Ингушетии. За весь период распространения COVID-19 в России умерли 130 человек.





Из больниц выписали 1291 человека. По данным Роспотребнадзора, в стране провели уже более 1,2 миллиона тестов на определение коронавирусной инфекции.





В Томской области было зафиксировано четыре случая коронавируса. Трое человек выздоровели, самочувствие пациента, диагноз которого был подтвержден 8 апреля, удовлетворительное. Он изолирован в медицинское учреждение и получает симптоматическое лечение. Анализы контактных с ним людей переданы на исследование.





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