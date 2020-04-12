Добрые новости
12 апреля,
2020
2
фото
Новости

В России за сутки COVID-19 заразились более двух тысяч человек

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

За последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 52 регионах, сообщил оперативный штаб.

В России за сутки COVID-19 заразились более двух тысяч человек

Общее число заболевших выросло до 15770 человек в 82 регионах. 


Больше всего заболевших в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Мурманской,  Нижегородской области, Краснодарском  и Красноярском краях.

В России за сутки COVID-19 заразились более двух тысяч человек

За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 24 человека: 14 в Москве, четверо в Подмосковье, двое в Чечне, по одному в Костромской области, Башкирии и Ингушетии. За весь период распространения COVID-19 в России умерли 130 человек.


Из больниц выписали 1291 человека. По данным Роспотребнадзора, в стране провели уже более 1,2 миллиона тестов на определение коронавирусной инфекции.


В Томской области было зафиксировано четыре случая коронавируса. Трое человек выздоровели, самочувствие пациента, диагноз  которого был  подтвержден 8 апреля, удовлетворительное. Он изолирован в медицинское учреждение и получает симптоматическое лечение. Анализы контактных с ним людей переданы на исследование.

Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.