В России вырос размер минимального пособия по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому был продлен срок выплаты пособий по безработице. Об этом сообщает РИА «Новости». Данная мера коснется тех, у кого период выплаты данного пособия завершился 1 марта.

Индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере — 12 тыс. 130 рублей.





Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4 тыс. 500 рублей.





Кроме того расширено число семей с детьми, которые вместе с пособием по безработице получат в июне - августе выплату на каждого ребенка 3 тысячи рублей в месяц.





По данным Центробанка, уровень безработицы в России в апреле вырос до 5,6%. Министр труда Антон Котяков сообщал, что официально безработными признаны 2,2 млн россиян. Однако Росстат отмечал рост числа безработных до 4,3 млн.