В России введена уголовная ответственность за нарушение карантина

Новый федеральный закон приняла Государственная Дума, одобрил Совет Федерации и подписал президент России Владимир Путин.

Закон, вносящий поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, опубликован на интернет-портале правовой информации и вступил в силу, сообщает пресс-служба обладминистрации.





За нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие массовое заболевание или отравление людей, вводятся штрафы до 700 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.





Если подобные действия приведут к смерти человека, наказание предусматривает штраф от одного до двух миллионов рублей либо ограничение свободы до четырех лет, принудительные работы на срок от двух до пяти лет, лишение свободы на тот же срок.





В случае смерти двух и более человек нарушителю грозят принудительные работы на срок от четырех до пяти лет либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.





Уголовная ответственность вводится также за распространение ложной информации об эпидемиях — изменения внесены в статью 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).





Если из-за распространения фейков будет причинен вред здоровью, то ответственность предусматривает штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо общественные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет. В случае смерти человека максимальный штраф увеличивается до двух миллионов рублей, а срок заключения — до пяти лет.