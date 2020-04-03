В России введена уголовная ответственность за нарушение карантина
Новый федеральный закон приняла Государственная Дума, одобрил Совет Федерации и подписал президент России Владимир Путин.
Закон, вносящий поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, опубликован на интернет-портале правовой информации и вступил в силу, сообщает пресс-служба обладминистрации.
За нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие массовое заболевание или отравление людей, вводятся штрафы до 700 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
Если подобные действия приведут к смерти человека, наказание предусматривает штраф от одного до двух миллионов рублей либо ограничение свободы до четырех лет, принудительные работы на срок от двух до пяти лет, лишение свободы на тот же срок.
В случае смерти двух и более человек нарушителю грозят принудительные работы на срок от четырех до пяти лет либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Уголовная ответственность вводится также за распространение ложной информации об эпидемиях — изменения внесены в статью 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Если из-за распространения фейков будет причинен вред здоровью, то ответственность предусматривает штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо общественные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет. В случае смерти человека максимальный штраф увеличивается до двух миллионов рублей, а срок заключения — до пяти лет.
По телефону «горячей линии» департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 ТВ2 пояснили, что карантин и режим полной изоляции, который введен на территории Томской области, – это две разные вещи. На карантине 14 дней находятся люди, которые прибыли из-за рубежа. Если они его нарушат, то они могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
Об административной или уголовной ответственности за нарушение режима полной самоизоляции в сообщениях обладминистрации ничего не говорится. Более того, не смогли ответить на этот вопрос и по телефону областной «горячей линии» и посоветовали перезвонить на «горячую линию» УМВД по Томской области 8-999-316-0287. Там ТВ2 сообщили, что пока за нарушение режима полной самоизоляции никакой ответственности не предусмотрено.
Замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин пояснил ТАСС, что наказание за нарушение режима самоизоляции устанавливается принятой Госдумой нормой Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения.
Во вторник нижняя палата парламента ввела новую статью 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», предусматривающую штрафы для граждан от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, если указанные действия не повлекли тяжких последствий. В случае повторного правонарушения либо последствий в виде вреда здоровью человека или имуществу виновному грозит штраф от 15 тыс. до 50 тыс. рублей. СФ во вторник одобрил нововведения. Парламентарий уточнил, что режим самоизоляции является частью режима повышенной готовности. «Это может быть не на всей территории РФ, а на конкретно обозначенной территории, в определенном субъекте РФ», – пояснил он.
Юристы, например, говорят, что никакой ответственности за нарушение запрета быть не может, так как режим чрезвычайного положения еще не ввели. Введенные меры — это призыв, а не обязательство, пишет «Медуза» со ссылкой на юриста правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
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