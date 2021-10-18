В России в 2022 году вырастет пособие по уходу за ребенком

С 1 февраля 2022 года в России повысится размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Счетная палата опубликовала заключение о бюджете Фонда социального страхования на следующий год, исходя из него размер пособия планируют увеличить на 5,8%, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

С учетом повышения минимальный размер пособия вырастет до 7 493 рублей, максимальный размер пособия составит 31 282 рубля. Позже, в 2023 году предельный размер пособия может вырасти до 33 298 рублей, в 2024 году - до 35 530 рублей. Сейчас минимальный размер пособия равен 7 083 рублям, максимальный - 29 600 рублям.

Также сообщается о планах повысить на те же 5,8% единовременное пособие при рождении ребенка - до 19 981 рубля. ФСС не исключает возможности проиндексировать в 2023 году пособие на 4%, до 20 781 рубля. Через год, в 2024 еще на 4%. Сейчас размер пособия - 18 886 рублей.

Ежегодно индексировать хотят и пособие по беременности и родам. Так, максимальная его сумма, которую может получить мама с большим опытом работы, когда пособие рассчитывается из 100% заработка, составит 78 207 рублей в 2022 году, в 2023 году - 83 246 рублей, в 2024 году - 88 826 рублей.

Этот проект бюджета Фонда соцстраха внесли на рассмотрение в Госдуму 30 сентября.