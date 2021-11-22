В России в 2022 году изменится порядок выплат пенсий

Новые правила о начислении и выплате пенсий утвердили в Министерстве труда и социальной защиты России. Они начнут действовать с 1 января 2022 года, пишет «Парламентская газета».



Согласно нововведениям пенсионеры смогут получить накопительную часть пенсии от Пенсионного фонда России (ПФР), если ее выплачивал негосударственный пенсионный фонд, прекративший деятельность. Для этого россиянам нужно будет обратиться с заявлением о выплате в территориальное отделение ПФР. Деньги начнут поступать с 1-го числа месяца, следующего за тем, когда негосударственный фонд в последний раз перечислил средства. Размер начислений не изменится.



Из пенсий пожилых людей, которые признаны банкротами, не смогут брать удержания по судебным листам, заявила газете член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, новая норма позволит защитить пенсионеров от мошенников, которые призывают их взять кредиты или микрокредиты. При этом удерживать часть суммы смогут, если раньше человеку начисляли пенсию больше положенного размера. ПФР уведомит об этом пенсионера, и он должен будет подписать добровольное согласие на возмещение и самостоятельно установить сумму удержаний.



Если на территории, где живет пенсионер, введен режим чрезвычайной ситуации, выплату и доставку пенсии произведут раньше текущего месяца. Если пожилой человек захочет перевести пенсию за текущий месяц на счет в банке, Пенсионный фонд перечислит деньги в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления.



Выплату пенсионных накоплений могут приостановить, если россиянин выбрал для доставки организацию, не заключившую договор с ПФР. Срок остановки не должен превышать три месяца, выплаты возобновят, когда пенсионер подаст заявление о доставке в организацию, одобренную фондом.



Если законным представителем россиянина является учреждение, где он проживает, пенсию смогут перечислять на счет организации.