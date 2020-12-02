Добрые новости
02 декабря,
2020
1
фото
Новости

В России узаконили ношение масок в магазинах

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В магазинах теперь официально имеют право не продавать товар покупателю, который не использует средства индивидуальной защиты. Верховный суд вынес такое решение по иску Смоленского центра права и социологии, который оспаривал соответствующие рекомендации Минпромторга, сообщает портал Ura.ru.

В России узаконили ношение масок в магазинах

«В случае несогласия посетителя исполнять такие требования представитель организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе», — сообщается в решении суда. Также представитель организации имеет право вызвать сотрудников полиции для пресечения нарушения.


Однако вначале магазинам рекомендуется проинформировать посетителя. «Представитель организации торговли осуществляет информирование посетителя о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима», — уточняется в документе.


Добавим, в Томской области масочный режим действует с мая. С 9 октября в регионе ужесточились меры по соблюдению масочного режима. Согласно решению, торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски. 


За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Защитят ли маски от ковида? Ответы на частые вопросы о масочном режиме

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.