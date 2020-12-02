В России узаконили ношение масок в магазинах

В магазинах теперь официально имеют право не продавать товар покупателю, который не использует средства индивидуальной защиты. Верховный суд вынес такое решение по иску Смоленского центра права и социологии, который оспаривал соответствующие рекомендации Минпромторга, сообщает портал Ura.ru.

«В случае несогласия посетителя исполнять такие требования представитель организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе», — сообщается в решении суда. Также представитель организации имеет право вызвать сотрудников полиции для пресечения нарушения.





Однако вначале магазинам рекомендуется проинформировать посетителя. «Представитель организации торговли осуществляет информирование посетителя о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима», — уточняется в документе.





Добавим, в Томской области масочный режим действует с мая. С 9 октября в регионе ужесточились меры по соблюдению масочного режима. Согласно решению, торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски.





За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.