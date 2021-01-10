В России усилили контроль за операциями с наличными

С 10 января в России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными, передает ТАСС. Информация об операциях свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг для изучения.

Поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривают ужесточение контроля за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Помимо прочего, вводится обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврата средств со счетов операторов связи на ту же сумму.



С 2022 года под контроль попадут наличный и безналичный расчеты по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать 3 млн рублей.





Новый закон нацелен на то, чтобы облегчить жизнь легальному бизнесу и осложнить теневому «отмывать» деньги.





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