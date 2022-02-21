В России стартует выдача QR-кодов по результату теста на антитела

Россияне с 21 февраля могут получить COVID-сертификат на основании положительного теста на антитела к коронавирусу. Раньше QR-код могли оформить только привитые и переболевшие.
Приказ об изменении условий получения СOVID-сертификата в начале февраля опубликовал Минздрав.
Сертификат можно будет получить в течение трех дней c момента подачи заявления о наличии иммуноглобулинов G к возбудителю коронавируса на госуслугах. Количество антител при этом учитывать не будут, важен сам факт их наличия.
Такой QR-код будет действовать в течение полугода с момента получения теста на антитела. Повторный выпуск COVID-сертификата на основании такого исследования не предусмотрен.
В ноябре 2021 года в Госдуму внесли закон о введении QR-кодов на федеральном уровне. Первая его версия предусматривала в том числе использование сертификатов при посещении организаций культуры, а также предприятий общественного питания и розничной торговли. В январе рассмотрение законопроекта во втором чтении решили отложить.