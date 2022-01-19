В России сократили срок карантина по коронавирусу до семи дней

Срок карантина для заболевших новой коронавирусной инфекцией будет сокращен с 14 дней до одной недели, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

«Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — сказала Голикова.

В случае необходимости, добавила Голикова, сроки карантина могут быть вновь пересмотрены. При этом, она добавила, что омикрон-штамм уже доминирует в Москве, Подмосковье и Петербурге. В целом, этот штамм выявлен в 42 регионах, на него и некоторые другие штаммы приходится до 40% заражений. В целом, в России омикроном заболели уже 1682 человека. Рост заболеваемости отмечается в 67 регионах.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на удалёнку и обеспечить вакцинацию сотрудников в офисах. Голикова отметила, что полностью привиты были только 27,9% заболевших омикроном.

Добавим, за последние сутки в России выявлено 31 252 случая COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 10 865 512 человек в 85 регионах. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18.01.2022 остаются 980 253 человека.



Также за сутки зафиксировано 688 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 322 678 человек.