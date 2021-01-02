В России снова начисляют пени за неоплату ЖКХ

В России перестал действовать мораторий на штрафы за неуплату коммунальных услуг. По закону, за долги или неполное внесение платы ЖКХ пени начисляются с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга. С 91-го дня должнику начисляются пени в повышенном размере — 1/130 ставки рефинансирования.

Напомним, мораторий был введен в начале апреля. В Минстрое объясняли, что меры направлены в первую очередь на защиту тех, кто испытывает проблемы с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, так как в это время действовал режим самоизоляции. При этом обязанность своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохранялась.





Таким образом, если потребители не оплачивали квитанции, например, за май — декабрь, то за восемь месяцев долг за коммуналку составит в среднем 50 тысяч рублей, а размер пени будет равняться 3,5 тысячам рублей, пояснил ТАСС эксперт Павел Склянчук.





По данным Минстроя, собираемость платежей среди населения из-за пандемии и режима самоизоляции снизилась на 30%, среди предприятий падение было еще больше — на 45-50%. В России долги за теплоснабжение достигают 505,4 млрд рублей, за водоснабжение и водоотведение — 209,6 млрд рублей и газоснабжение — 171 млрд рублей.

