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19 марта,
2020
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Новости

В России скончалась первая пациентка с коронавирусом

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В инфекционной больнице №  2 в Москве умерла 79-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В России скончалась первая пациентка с коронавирусом

«Пациентку 79 лет госпитализировали 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня ее перевели в инфекционную больницу № 2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе», — сообщили в оперштабе по Москве.


Там уточнили, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии. Пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет второго типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца.


UPD: Через несколько часов после смерти пациентки, врачи по результатам патологоанатомической экспертизы установили, что причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стала не пневмония, а оторвавшийся тромб.


На 19 марта число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 147, следует из данных Роспотребнадзора. Пятеро уже выписаны после выздоровления.


Первый случай коронавируса в Томской области зарегистрировали 18 марта. По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который возглавил оперативный штаб, коронавируc привезла из Италии томичка, которая ездила транзитом на выставку собак.


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