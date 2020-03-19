В России скончалась первая пациентка с коронавирусом

В инфекционной больнице № 2 в Москве умерла 79-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Пациентку 79 лет госпитализировали 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня ее перевели в инфекционную больницу № 2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе», — сообщили в оперштабе по Москве.





Там уточнили, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии. Пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет второго типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца.







UPD: Через несколько часов после смерти пациентки, врачи по результатам патологоанатомической экспертизы установили, что причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стала не пневмония, а оторвавшийся тромб.







На 19 марта число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 147, следует из данных Роспотребнадзора. Пятеро уже выписаны после выздоровления.





Первый случай коронавируса в Томской области зарегистрировали 18 марта. По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который возглавил оперативный штаб, коронавируc привезла из Италии томичка, которая ездила транзитом на выставку собак.



Читайте также:





Томск: как у нас проходит проверка на коронавирус

Первый заболевший коронавирусом в Томске. Что известно на данный момент?

Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь









ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​Мы пишем о том, что важно.​