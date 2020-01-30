В России разрешили охоту с луком и арбалетом

30 января в России вступил в силу закон, разрешающий гражданам охотиться с луками и арбалетами. Ранее соответствующий документ подписал президент страны Владимир Путин.





До этого законодательство запрещало применять такое оружие во время охоты — их можно было использовать только во время соревнований при соблюдении условий хранения на спортивном объекте. Теперь лук и арбалет выделяются в отдельный вид охотничьего оружия. Желающие начать охоту с данным оружием должны его зарегистрировать в Росгвардии, а также получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение лука и арбалета.





При этом до вступления закона в силу инспекторы не могли наказать человека, задержанного в лесу с арбалетом. С 30 января он будет считаться нарушителем правил охоты.





В документе уточняется перечень видов охотничьего оружия, которое относится к гражданскому. В список добавлены метательное стрелковое оружие, которое не имеет механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) с силой дуги не более 27 килограмм-сил, и то, что имеет механизм фиксации (арбалет) с силой дуги не более 43 килограмм-сил.