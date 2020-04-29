В России разработали законопроект о наказании чиновников за хамство

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала внесение поправок в административный кодекс, которые предполагают наказания для чиновников, оскорбивших граждан. Госслужащий, виновный в «Оскорблении», будет оштрафован на сумму до 150 тысяч рублей или дисквалифицирован.





«Мы предлагаем ввести ответственность за оскорбление, совершенное государственными и муниципальными служащими при осуществлении своих полномочий и должностных обязанностей, и наказывать их», — цитирует «Коммерсант» главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.





В случае первого правонарушения чиновника предлагается штрафовать в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. или лишать права работать по занимаемой должности на срок до года. При повторном правонарушении штраф возрастает от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб., дисквалификация предусматривается уже на срок до двух лет.





Депутаты от «Единой России» также предложили скорректировать само понятие оскорбления. Сейчас оно описывается как «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Парламентарии добавили в законопроект фразу и «в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Такие юридические нововведения позволят чаще привлекать чиновников к ответственности, считают юристы.





Представители других политических партий ранее тоже предлагали наказывать чиновников за оскорбление граждан. В КПРФ хотели штрафовать госслужащих на сумму до 30 тыс. руб. или дисквалифицировать на срок до трех лет. Партия «Яблоко» предлагала штрафы до 1 млн руб., административный арест до 30 суток или обязательные работы. Законопроект ЛДПР предусматривал уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Но «Единая Россия» не поддержала ни одно из этих предложений.





В сентябре 2019 года главу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения жителей Тулуна. Чиновница ранее назвала их «бичевней» и в итоге уволилась по собственному желанию.





В январе 2020 года глава Чувашии Михаил Игнатьев сначала призвал «мочить» некоторых журналистов, а потом заставил сотрудника МЧС публично подпрыгивать за ключами от новой техники. После этого Игнатьева сначала исключили из «Единой России», а затем Владимир Путин отправил его в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия».