В России прогнозируют рост цен на подсолнечное масло и семечки

В России могут вырасти цены на подсолнечное масло и семечки из-за неурожая подсолнечника. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет «СовЭкон».







Причиной возможного роста цен эксперты называют серьезный неурожай подсолнечника. Весна и лето на юге Центрального Черноземья, а также в Южном Федеральном округе были достаточно засушливыми. Предполагается, что в этом году в России будет собрано 11,8 млн т маслосемян, что на 23 % ниже прошлогоднего показателя.



Эксперты указывают, что урожай подсолнечника может в результате оказаться самым низким с 2017 года, когда было произведено 10,5 млн т.





Средняя цена на российском рынке на подсолнечник по итогам прошлой недели составила 22 575 руб/т (без НДС). Рост в перспективе может составить 20 %.

