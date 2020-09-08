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08 сентября,
2020
Новости

В России прогнозируют рост цен на подсолнечное масло и семечки

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В России могут вырасти цены на подсолнечное масло и семечки из-за неурожая подсолнечника. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет «СовЭкон».


Причиной возможного роста цен эксперты называют серьезный неурожай подсолнечника. Весна и лето на юге Центрального Черноземья, а также в Южном Федеральном округе были достаточно засушливыми.  Предполагается, что в этом году в России будет собрано 11,8 млн т маслосемян, что на 23 % ниже прошлогоднего показателя.

Эксперты указывают, что урожай подсолнечника может в результате оказаться самым низким с 2017 года, когда было произведено 10,5 млн т.


Средняя цена на российском рынке на подсолнечник по итогам прошлой недели составила 22 575 руб/т (без НДС). Рост в перспективе может составить 20 %.

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