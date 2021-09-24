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В России приостановили выпуск одной из вакцин от коронавируса

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В России приостановили выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», пишет Коммерсант. Разработчик, центр Чумакова, закрыл на модернизацию производственную площадку, где делают сырье для вакцины. Новые партии «КовиВак», по информации издания, не вводились в обращение с 28 августа.

По словам директора DSM Group Сергея Шуляка, модернизация производства нужна, чтобы масштабировать выпуск субстанции для вакцины, а имеющиеся мощности не позволяют производить достаточное количество сырья.

По словам другого собеседника Коммерсанта, при удачном стечении обстоятельств, модернизация производства займет два месяца. Центр Чумакова не хочет передавать технологию на производство другим компаниям.

Издание отмечает, что вакцина «КовиВак» пользуется ажиотажным спросом у россиян. По мнению экспертов, «КовиВак», как и «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор» еще долго не станут массовыми, поэтому потребности вакцинации будут закрываться «Спутником V» и «Спутником Лайт».

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