В России предложили узаконить три дня выходных после вакцинации от коронавируса

Институт социальных исследований и развития гражданского общества предлагает обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением заработной платы после каждого этапа вакцинации от коронавируса и в целом после прививок в период пандеми, сообщает РИА Новости. Обращение с предложением написал директор института Максим Петунин на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.
«В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», — говорится в документе.
В письме отмечается, что к этому дню предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством.
«Вопрос о поддержке привившихся сотрудников остается в ведении работодателей или руководства субъектов Российской Федерации. При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист", — добавили в институте.
В Институте считают, что из-за того, что работодатели не идут на уступки и не оплачивают отгулы сотрудникам, желающим привиться, «огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от коронавирусной инфекции из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма», а законные выходные могли бы способствовать повышению коллективного иммунитета за счет большего числа привитых.
В документе Институт просит власти внести изменения в трудовой кодекс, ведь ситуация с массовой вакцинацией может повториться в будущем.
«Прошу Вас распространить данную практику предоставления выходных дней на все прививки, проводимые государственными медицинскими учреждениями в обязательном и массовом порядке в условиях пандемии», — говорится в документе.