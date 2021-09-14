В России предложили узаконить три дня выходных после вакцинации от коронавируса

В Институте считают, что из-за того, что работодатели не идут на уступки и не оплачивают отгулы сотрудникам, желающим привиться, «огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от

из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма», а законные выходные могли бы способствовать повышению коллективного иммунитета за счет большего числа привитых.