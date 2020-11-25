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25 ноября,
2020
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Новости

В России предложили запретить продажу алкоголя с 1 по 2 января

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил письмо на имя главы Минпромторга России Дениса Мантурова с предложением запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. Об этом 25 ноября сообщил RT со ссылкой на копию документа.

В России предложили запретить продажу алкоголя с 1 по 2 января
Фото: Фликр

«В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1-2 января — дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью», — говорится в письме.


Ранее Хамзаев указывал, что смертность из-за алкогольного отравления в новогодние дни превышает обычные показатели почти в два раза. Он предлагал рассмотреть возможность ограничения времени продажи алкогольной продукции четырьмя часами в день — с 14.00 до 18.00.


«Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», — говорилось в его обращении.


С 1 января 2021 года минимальная розничная цена на водку повысится на 5,7 % — до 243 рублей за бутылку объемом 0,5 л. Коньяк подорожает на 3 % — с текущих 433 до 446 рублей, шампанское — также на 3 %, с 164 до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 л.

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