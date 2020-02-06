В России предложили высаживать из поездов за громкую музыку

Министерство транспорта РФ предложило высаживать пассажиров из поездов за игру на музыкальных инструментах и пение. Об этом пишет Znak.com.

Ведомство предложило уточнить случаи, при которых пассажиры железнодорожного транспорта, мешающие спокойствию других граждан, могут быть удалены из вагона. Минтранс предлагает высаживать не только за пение и игру на музыкальных инструментах, а еще пассажиров в грязной одежде, тех, кто неприятно пахнет или громко включает музыку на различных электронных и звуковоспроизводящих устройствах.





В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров», однако не указываются конкретные примеры.





Вместе с тем, согласно предлагаемым поправкам, у пассажиров появится больше возможностей получить обратно деньги за билет. Минтранс предлагает возвращать деньги в том случае, если билет был оформлен с помощью платежной, социальной или транспортной карт, а также электронных устройств с использованием автоматизированных систем. Кроме того, предлагается ввести возможность возврата денег за неиспользованные или частично неиспользованные абонементные билеты. Вернуть стоимость можно будет, например, в случае внезапной болезни пассажира.