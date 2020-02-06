Добрые новости
06 февраля,
2020
1
фото
Новости

В России предложили высаживать из поездов за громкую музыку

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Министерство транспорта РФ предложило высаживать пассажиров из поездов за игру на музыкальных инструментах и пение. Об этом пишет Znak.com.

В России предложили высаживать из поездов за громкую музыку

Ведомство предложило уточнить случаи, при которых пассажиры железнодорожного транспорта, мешающие спокойствию других граждан, могут быть удалены из вагона. Минтранс предлагает высаживать не только за пение и игру на музыкальных инструментах, а еще пассажиров в грязной одежде, тех, кто неприятно пахнет или громко включает музыку на различных электронных и звуковоспроизводящих устройствах.


В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров», однако не указываются конкретные примеры.


Вместе с тем, согласно предлагаемым поправкам, у пассажиров появится больше возможностей получить обратно деньги за билет. Минтранс предлагает возвращать деньги в том случае, если билет был оформлен с помощью платежной, социальной или транспортной карт, а также электронных устройств с использованием автоматизированных систем. Кроме того, предлагается ввести возможность возврата денег за неиспользованные или частично неиспользованные абонементные билеты. Вернуть стоимость можно будет, например, в случае внезапной болезни пассажира.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.